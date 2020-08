Uusi koronatartunta löytyi Essoten alueelta

Uusi positiivinen Covid-19 näyte on jälleen löytynyt Essoten alueelta. Virukselle altistuneita on useita kymmeniä henkilöitä ja Essotesta on oltu heihin yhteydessä.

-Tartunnan löytämisessä merkittävä apu oli tulevien potilaiden lämpöä mittaavan lämpökameran antamalla hälytyksellä. Kamera sijaitsee päivystyksessä. Pystyimme ohjaamaan potilaan heti infektiopuolelle, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Lämpökamera on saatu Essotelle lahjoituksena muutama viikko sitten.

Tartunnan alkuperän jäljitystyö jatkuu.

-Tämän hetken tiedon perusteella tämä tartunta ei liity eilen julkistamaamme ja viikonloppuna todettuun tapaukseen. Tilanne on huolestuttava, koska altistuneita on paljon, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essote tiukentaa omia varautumistoimiaan. Kaikilla päivystyksen ja ensihoidon työntekijöillä on jatkossa kasvomaskit käytössä kaikissa potilaskontakteissa.