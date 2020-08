Kirkkotie suljettu työmaan vuoksi

Kirkkotie on suljettu tietyömaan vuoksi ensi maanantaihin 3. elokuuta asti. Tie on suljettu sekä Satamatien että Keskustien suunnista. Käynti seurakuntakodin pihalle ja parkkipaikalle tapahtuu urheiluhallin ja yhtenäiskoulun pihan kautta. Kirkkoa lähin pysäköinti on Halpalinnan takana oleva parkkipaikka. Pääurakoitsijana toimivan Sorakola Oy:n vastaavan työnjohtajan Niko Hämäläisen mukaan tien uusi asfaltti valmistuu maanantaina.