Puumala saa ysäribileensä – 25 vuotta täyttävät Siltakemmakat ovat edelleen agendalla

Arkistokuva. Erin on agendalla myös tämän kesän kemmakoille. Kuvassa Erin Siltakemmakoilla kesällä 2019.

Tiina Judén

Pasi Partasen toive Siltakemmakoiden toteutumisesta saa mitä todennäköisimmin täyttymyksensä ankean koronakevään jälkeen, kun hallitus linjasi torstaina, että yli 500 henkilön ulkotilaisuuksia saa järjestää heinäkuusta lähtien. Tämä linjaus on tehty erityisesti suurten urheilutapahtumien tarpeisiin, sillä ehtona on, että käytettävissä on useita katsomolohkoja ja rajattavissa olevia alueita.

-Me emme onneksi peruneet esiintyjiä keväällä, mutta nyt alkaa luparuljanssi. Vasta ensi viikolla tulee päätös siitä, miten saa toimia ensimmäinen elokuuta eteenpäin. Ainakin joudumme pudottamaan yleisömäärää, sillä 500 henkilön lohkot tarkoittavat käytännössä karsinoita, nauraa Sky Bar Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja ja Siltakemmakat festivaaleista vastaava Pasi Partanen.

Osallistujamäärästä neuvotellaan siis parhaillaan ja esimerkiksi ruotsalaisesiintyjien Basic Element, Pandora ja Solid Base osalta on ilmassa vielä kysymysmerkkejä. Ruotsalaiset saavat matkustaa työmatkoja, joten siitä ei ole kyse, mutta osallistujamäärän rajaaminen pitää vielä kustannuslaskentaa avoinna. Myös artistien ohjelmatoimistot vaikuttavat asiaan. Luvanhaku ja neuvottelut aluehallintoviraston kanssa ovat nyt käynnissä. Kotimaisista artisteissa lavalle ovat suunnitelmien mukaan astumassa Anna Abreu, Behm, J. Karjalainen, Laura Voutilainen ja Erin.

-Kävijöitä olisi pakko saada edes tuhat, jotta tapahtuma voi taloudellisesti kannattaa. Tavoitteemme on 1500:n henkilömäärä.

Festivaalin lavasuunnitelmat menevät uusiksi, samoin teltan käyttö. Teltasta voi jäädä käytettäväksi vain katto. Tapahtuman alun aikaistaminen ehkä klo 17 alkuiltaan tulee ottaa huomioon, sillä yömyynti ja yöaukiolo ovat edelleen kiellettyjä.

-Koska tapahtuma on elokuun puolella, joudumme miettimään vielä montaa asiaa. Uskaltavatko ihmiset tulla korona-aikana? Toisaalta yksikään ei ole perunut lippuaan, vaan päinvastoin minulta on jatkuvasti kysytty, pidetäänkö ne Kemmakat, Partanen pohtii.

Partanen uskoo, että ihmiset ovat jo oppineet käyttäytymään ja elämään koronan kanssa.

-Joudumme huomioimaan ennakkomarkkinoinnissa tämän osalta myös sen, että festareille ei päästetä sisään liian päihtyneenä, Partanen sanoo.

Puumala-lehti kertoo asiasta lisää ensi viikolla ilmestyvässä juhannuslehdessä.