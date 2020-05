Työttömien ja lomautettujen määrä nousi

Työttömien määrä nousi Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Etelä-Savossa vuodentakaisesta yli 3 600:lla. Puumalassa työttömiä on nyt 93 työnhakijaa ja työttömyysprosentti on 11, mikä on edelleen Etelä-Savon alhaisin. Savonlinnassa työttömyysaste on jopa 18 prosenttia.

-Tähän taloudelliseen tilanteeseen nähden Puumalan tilanne on vielä hyvä, kun vertaa vaikka Savonlinnaan, jossa työttömyysprosentti huitelee jo 18 prosentin paikkeilla, kertoo Etelä-Savon TE-keskuksen johtaja Hanna Makkula.

Työttömien määrään eivät sisälly yrittäjät, jotka ovat ilmoittautuneet työnhakijoiksi saadakseen työttömyysturvaa. He ovat mukana työssä olevissa työnhakijoissa, ja heitä on noin 1000 henkilöä Etelä-Savossa.

-Toivotaan, että tästä tulee nopea V-käyrä ylös ja alas. Kesäkuu näyttää enemmän suuntaa, kun yhteiskunta aukeaa pikkuhiljaa, Makkula arvelee.

Lomautettujen määrä lähes kuusinkertaistui vuodentakaisesta ”normaalista”, eli noin 500:sta 2 750:een. Koko maassa lomautettujen määrä oli kolmetoistakertainen vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuna oli koko maassa 164 000 henkilöä. Puumalassa lomautettuna on nyt 28 henkilöä.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa huhtikuun lopussa 1 200, mikä on lähes 700 henkilöä ja 52 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Etelä-Savossa huhtikuun lopussa 2 904 henkilöä, eli lähes 700 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli 23,2 prosenttia, mikä on maan kärkikolmikossa, vaikka laskua vuodentakaisesta oli neljätoista prosenttiyksikköä.

Pitkäaikaistyöttömiä on Etelä-Savossa 1 534 eli kahdeksan prosenttia enemmän, kuin vuosi sitten.