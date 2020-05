Yksi henkilö on vangittu todennäköisin syin taposta

Mikkelin poliisi on ottanut kiinni edellisen viikon aikana kaksi henkilöä Puumalassa kesällä 2019 tapahtuneen epäillyn henkirikoksen vuoksi. Epäiltyjä on kuultu useita kertoja ja toinen epäillyistä on vangittu Etelä-Savon käräjäoikeuden päätöksellä todennäköisin syin epäiltynä taposta.

-Syyt ovat tässä vaiheessa vielä salassa pidettäviä, sillä niitä selvitellään parhaillaan.

-Asian tutkinta on kesken ja tässä tarvitsee kuulla vielä paljonkin ihmisiä, mutta vangittua 90-luvulla syntynyttä henkilöä epäillään nyt todennäköisin syin, kommentoi tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen, Mikkelin poliisista.

Toista epäiltyä 90-luvulla syntynyttä henkilöä ei ole esitutkinnan tässä vaiheessa esitetty vangittavaksi.

Poliisille on jo muodostunut tapahtumista kuva, jota pyritään edelleen tarkentamaan kuulusteluilla ja muilla tutkintakeinoilla. Asiassa tulee nostaa syyte elokuun loppuun mennessä.

-Jonkinlaista väkivaltaa tässä tietenkin epäillään tapahtuneen, Häkkinen lisää.

Puumala-lehti uutisoi asiasta ensikertaa viime viikolla, kun poliisi tiedotti asioiden saamasta käänteistä. Alun perin tapausta tutkittiin pelkästään kuolemansyyn selvittämisenä.