Uusi pienjäteasema avataan torstaina ilman juhlallisuuksia

Puumalan uusi pienjäteasema on valmistunut ja se avataan torstaina 14. päivä toukokuuta. Asiakkailta toivotaan malttia ja koronaturvallisuutta myös jätteidenlajittelussa.

Teollisuusalueelle Kantatien varteen on noussut nykyaikainen ja monipuolinen jätteenkeräysasema. Pienjäteasema on siirtynyt vanhalta kunnanvarikolta Airotie 15:een.

-Meillä oli ajatus kunnon avajaisista jo pääsiäisen tienoille, mutta korona sotki kaiken. Nyt mitään avajaisia ei pidetä. Toivomme, että asiakkaat muistaisivat asioidessaan koronaohjeet ja noudattavat muitakin lajitteluohjeita, muistuttaa ympäristösihteeri Timo Hämäläinen.

Pienjäteasemasta osa on aidattua aluetta, jolla on aukioloajat. Aidattu alue on auki tiistaisin iltapäivällä klo 12- 15, torstaisin aamupäivällä 9-12 ja kesälauantaisin 1.6. – 30.8. klo 10-13 sekä 1.9. – 31.5. joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina.

Aitaamattomalle alueelle on sijoitettu lasin, pahvin, paperin, pienmetallin ja pakkausmuovin keräyskontit. Näitä hyötyjakeita voi tuoda alueelle maksutta ympäri vuorokauden.

Aseman aukioloaikoina paikalla on työntekijä ohjaamassa ja opastamassa asiakkaita.

-Asemalle voi tuoda maksutta myös kotitalouksien ja loma-asuntojen vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua ja metalliromua kuten kiukaita sekä kyllästettyä puuta, opastaa Hämäläinen.

Puhtaasta puutavarasta, tiili- ja betonijätteestä sekä huonekaluista peritään 12 euron maksu autoperävaunu- tai pakettiautolastilta.

Tiistaina Tapani Kyhyräinen teki vielä viimehetken valmisteluja pienjäteasemalla. Pienjäteasema on rakentunut 3700 m2 kokoiselle teollisuustontin asfalttikentälle, josta noin 2100 m2 on lukittua ja aidattua aluetta. Alueen on suunnitellut Ramboll ja sen kokonaiskustannukset ovat 200 000 euroa.

Biojätekeräys ja vaatekeräys eivät ole mahdollisia pienjäteasemalla. Taajama-alueella biojäte joko kompostoidaan tai kerätään kunnanlaitoksille. Taajama-alueen ulkopuolella biojäte kompostoidaan omiin komposteihin. Taajama-alueella biojätettä kerää Kuljetus ja Urakointi A.Härkönen.