Romulotja on siirretty pois Lietvedeltä

Lietveden sillan alla lähes vuoden lojunut lotja on viimeinkin siirretty pois. Romualuksen omistaja Olli Romunen soitti vappuviikolla ympäristösihteeri Timo Hämäläiselle ja kertoi, että oli myymässä lotjaa.

-Hän kertoi, että alus on menossa Ristiinaan ravintolan terassiksi. Kävin tänään maanantaina tarkistamassa asian ja nyt alus on poissa. Siirtovelvollisuus ei poistu omistajanvaihdoksen kautta, muistuttaa Hämäläinen.

-Kyllä tämä pitää paikkansa, vähän haikein mielin möin sen Ristiinaan uudelle omistajalle ihan nimelliseen hintaan. Se on yksi Suomen ainoita Anttolassa 60-70-luvulla tehtyjä betonilaivoja, mikä vielä kelluu, Romunen vahvistaa.

Omistajan mukaan aluksia on valmistettu vain toistakymmentä.

-Alus ei ole vuotanut, sillä betoniponttonit on korjattu, Romunen sanoo.

Teknisen lautakunnan 27. helmikuuta pidetyn kokouksen päätös ja teettämisuhka toimeenpantiin keväällä juuri ennen koronan aiheuttamia poikkeusoloja.

-Pakkokeinojen käyttö on tarkkaa ja hidasta työtä. Voi kestää melkein kolme kuukautta, että tieto menee asiakkaille, kommentoi asiaa hoitava haastemies Kari Karjalainen Pieksämäeltä.

Tällä hetkellä haasteasioissa toimitaan koronaturvallisesti ja vain kiireellisimmät asiat edellä.