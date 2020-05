Norppalaavu valmistuu juhannukseksi

Norppapolulle, Kaivannon niemeen rakennetaan parhaillaan esteetöntä taukopaikkaa. Rakennushanke käynnistyi viime marraskuussa puiden kaadoilla, tien rakentamisella ja perustusten valamisella. Tällä hetkellä näyttävä hirsirakennus komeilee viistossa harjakorkeudessaan huopakatto päällä ja laavulle tehdään lattioita ja terassilaudoitusta.

Pohjapiirustukseltaan kolmion malliseen rakennukseen tulee puuliiteri ja katettu grillipaikka, jonka sisäpuolelle tulee laavun ympäri kiertävät penkit. Terassille tulee kaiteet ja sen toisesta päädystä laskee rappuset alhaalla olevalle ulkoterassille.

-Laavusta tulee esteetön ja myös alaterassille pääsee invaluiskaa pitkin, kertoo Marko Niittynen Puumalan Rakennusprojektit Oy:stä.

Niittynen sanoo, että rakennuksen kokonaispinta-alaa on hankala laskea, mutta kattopinta-ala on noin 140 neliötä. Katon etureunan leveys on 11,3 metriä.

-Tällaista rakennusta pitää muutenkin vähän miettiä, kun tämä on niin erikoisen muotoinen. Kaikki on rakennettava ensin päässä valmiiksi. Tässä ei ole missään suoraa kohtaa ja siinä mielessä se on hankala tehdä, Niittynen toteaa.

Luet aiheesta lisää tämän viikon Puumala-lehdestä.