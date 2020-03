Suunnitteilla puolen miljoonan euron Puumala-rahasto

Kunnanjohtaja Matias Hilden ehdottaa kunnanhallitukselle, että tilikauden tuloksesta tehdään 500 000 euron varaus erillisen Puumala-rahaston tai säätiön perustamiseksi. Perustamisesta on linjattu kunnan v. 2020 talousarviossa ja sen tarkoituksena on kohdentaa tukea puumalalaisten lapsiperheiden hyväksi. Tarkemmin asiasta päätetään viimeistään syksyllä 2020.

Kunnan tulos oli edellisvuosien tapaan noin 1,3 miljoonaa euroa, positiivinen.

-Tulos on hyvä, varsinkin huomioiden sen että kunnan sote-menot kasvoivat noin 400 000 euroa ja valtionosuudet pienentyivät hieman yli 100 000 euroa vuoteen 2018 verrattuna. Kunnan verotulot kasvoivat yli 300 000 euroa, eli selvästi edellisvuodesta. Eniten kasvoi kunnallisveron tuotto, listaa Matias Hilden.

Kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina vuoden 2019 tilinpäätöksen.

-Koronavirus on iskenyt lujaa Suomen talouteen, ja se tulee näkymään kuntataloudessakin merkittävästi. Kunnan viime vuosina vahvaksi kehittynyt tase on nyt enemmän kuin tarpeen, ja voimme onneksi jatkaa jo suunniteltuja investointeja määrätietoisesti. Suurin huoli on nyt kansalaisten terveydestä, paikallisten yritysten tilanteessa ja työntekijöiden toimeentulossa. Vahva taloudellinen tilanne tukee onneksi tästä selviytymistä, toteavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen ja kunnanjohtaja Matias Hilden.