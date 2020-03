Po1nt-chat auttaa nuoria joka päivä

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan myötä Po1nt-kunnissa, joihin myös Puumala kuuluu, on nuorisotyön osalta siirrytty verkkoon. Nuorisotyöntekijät ovat tavattavissa Po1ntin chatissa joka päivä.

Palvelusta (www.po1nt.fi) löytyvästä chat-laatikosta voi valita haluaako keskustella Po1nt-chatissa, Läksy-chatissa vai tietokoneohjelma chatbotin kanssa.

Chatissa voi keskustella mieltä askarruttavista nuorten elämää koskevista asioista. Suosituimmat puheenaiheet ovat yleensä seurustelu ja ihmissuhteet sekä terveys ja hyvinvointi. Myös koulutus ja opiskelu puhututtavat myös kovasti, mutta nuorilla on lupa puhua aivan kaikesta.

Po1nt-chat on auki maanantaista perjantaihin klo 12-22. Arkisin klo 14-16 linjoilla on etsivä nuorisotyöntekijä. Lauantaisin ja sunnuntaisin chat on avoinna klo 15-18.

Läksy-chat on auki tiistaista torstaihin klo 16-18. Sitä kautta tsemppausta ja vinkkejä läksyihin ja muuhun kouluun liittyvään.

Chatista saa myös ammattilaisen apua asumiseen ja raha-asioihin jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 16-18 välisenä aikana. Koulukuraattorit päivystävät linjoilla joka kuukauden viimeinen torstai klo 15-17.

Palvelu toimii anonyymisti eli nimettömänä ja sen saa käyttöönsä vahvistamalla, että on täyttänyt 13 vuotta ja tutustunut chatin käyttöohjeeseen. Joskus asioista voi olla helpompi keskustella nimettömyyden suojaverhon takaa.