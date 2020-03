Laivan kunnostuksessa suositaan mukavuuksia

Tiina Judén

SAIMAALLA ei ole laivatelakoita kovin moneksi, mutta Puumalasta löytyy vielä yksi tällainen harvinaisuus. Puumarin Oy:llä on tälläkin hetkellä kunnostettavana lähes 40 isoa laivaa. Lappeenrannan Kanavansuun kaupunginosasta löytyy Kanavansuun Perinnelaivatelakkayhdistys ja Lauritsalan- ja Luukkaantelakkana tunnetulla alueella on telakka nimeltä Marina Saimaanportti. Savonlinnassa on lisäksi kaksi telakkaa: Laitaatsillan Telakka ja Vene Makkosen Telakka. Puumalan naapurista Anttolasta löytyy Saimaan kuudes eli Lotjavaaran Telakka, joka sijaitsee Mikkelin kaupungin omistamalla maa-alueella.

PUUMARIN suuressa hallissa nököttää teloillaan suuri vanha laiva nimeltään Möhkö, jonka kotipaikka on Kuopio.

-Monesti saattaa olla, että aluksi asiakkaalle lähdetään tekemään vain pohjan peruskorjausta, mutta suunnitelma muuttuu matkanvarrella, kuten kävi Möhkönkin kohdalla, kertoo Puumarin Oy:n yrittäjä Kari Kärki.

Vuodelta 1907 peräisin olevaan 12-metriseen Möhköön on rakennettu nyt uusi sauna kiukaineen ja teräslattioineen. Keittiön ja oleskelutilan pyöreät vanhanaikaiset ikkunat ovat saaneet takaisin kultaisen kiiltonsa ja valkoisen maalinsa.

-Keittiökalusteet sorvataan mahongista ja niitä tulee työstämään virolaiset ammattipuusepät, jotka ovat tämän alan moniosaajia. Lattia tehdään paksusta Oregon mäntylankusta, Kärki esittelee.

Vaalea Oregon-mänty tulee Luoteis-Amerikasta ja se on puulajina erittäin luja ja kova painoonsa nähden.

SISUSTUSMATERIAALEISTA voi päätellä, että Möhkön kustannusarvio ei ole ihan tavanomainen.

-Omistajat haluavat laivaan erikoiselektroniikkaa, kuten automaattiohjausta ja sateliittiseurantaa.

Kärki kertoo, että laivojen kunnostus on helppoa silloin, kun omistaja tietää, mitä haluaa.

-Nykyään vaaditaan veneeltä mukavuuksia, kuten sisävessaa ja suihkuja. Nyt on myös muotia tehdä laivoihin sauna, luettelee Kärki.

Pesujätevesiä varten tehdään harmaavesisäiliö.

Puumariinilla on tarkkaan säädelty ympäristölupa, jonka on myöntänyt Ely-keskus.

-Meillä ei käytetä mitään vaarallisia kemikaaleja sisältäviä maaleja, kuten ehkä merialuksille. Merivesi on suolaista ja siksi merellä liikennöivien laivojen pohjaan kertyy näkkiä ja kotiloita. Myrkkymaali estää niitä tarttumasta pintaan, kertoo Kärki.

PUUMARINILLA käytetään myös puhallushiekkaa, joka ei juurikaan pölyä.

-Juuri eilen tässä kävi Lassila-Tikanojan auto ja haki 900 kiloa jäteöljyä ja erän puhallushiekkaa pois, Kärki kertoo.

Laivojen kunnostaminen on kuitenkin tärkeää, sillä rojuproomut saastuttavat ympäristöä varmasti enemmän, kuin hyvin huolletut laivat. Kari Kärki on huolissaan ihmisten ja tietysti myös veneilijöiden jätteiden lajittelulaiskuudesta.

-Saimaalla on hienot muovin ja lasin erottelupisteet, mutta ihmiset mättävät vain kaikki jätteet samaan astiaan, Kärki harmittelee.

Hän peräänkuuluttaa asenteenmuutosta ympäristöasioihin, sillä jokaisen jätteillä ja ympäristökäyttäytymisellä on väliä.

