Teksti: Tiina Judén. Kuva: © VR Group

Junamatkustuksen vuosi alkoi vauhdilla – tammikuussa kotimaan kaukojunien matkustus kasvoi yksitoista prosenttia.

Vuosi 2020 on alkanut junamatkailun suosion kannalta lupaavasti ja matkamäärät jatkavat edelleen kasvuaan. Tammikuussa 2020 kotimaan kaukojunissa tehtiin 1,2 miljoonaa matkaa, mikä on yksitoista prosenttia enemmän, kuin viime vuonna. Käynnissä oleva hiihtolomakausi täyttää junia helmi-maaliskuussa.

Junalla tehdyt matkat ovat kasvaneet VR:n tuoreiden tilastoiden mukaan tammikuusta 2016 tammikuuhun 2020 yhteensä neljäkymmentä prosenttia. Kasvun takaa löytyvät edullisemmat hinnat, lisätty vuorotarjonta, nopeat matka-ajat ja panostukset palveluihin sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Junan ylivertaisella ilmastoystävällisyydellä on myös vaikutuksensa kasvuun.

–Olemme iloisia edelleen vahvana jatkuvasta kasvusta. Vastataksemme kasvavaan kysyntään lisäsimme liikenteeseen viime vuoden lopulla runsaasti uusia junavuoroja sekä myös junavaunuja. Kasvunvaraa on siis vielä ja toivommekin, että yhä useampi valitsisi junan”, matkustajaliikennejohtaja Topi Simola kertoo.

Myös täsmällisyys on ollut alkuvuonna hyvällä tasolla. Leuto talvisää on edesauttanut junien kulkua, mutta VR on tehnyt myös mittavia valmistelutöitä ennakkoon varmistaakseen junaliikenteen mahdollisimman hyvän sujuvuuden myös talvikaudella.

-Esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä HSL-junien täsmällisyys oli tammikuussa erinomainen eli 97,2 prosenttia. Lisäksi kaukoliikenteessä täsmällisyys oli parhaalla tasolla sitten huhtikuun 2016 eli 89,7 prosenttia. Suurimpana tekijänä on vilkkaan pääradan täsmällisyyden paraneminen, joka johtuu sekä vähäisistä infrahäiriöistä että onnistuneesta liikennerakenteen uudistamisesta. Joulukuun uusiin aikatauluihin koko pääradan liikennerakenne suunniteltiin uudestaan, jotta mahdollistettiin lisävuorot ja minimoitiin heijastevaikutukset muuhun liikenteeseen, Simola jatkaa.

Eniten tammikuussa matkustettiin Helsingin ja Oulun (+44 %), Helsingin ja Rovaniemen (+38 %) ja Helsingin ja Jyväskylän (+17 %) välillä. Helmikuussa matkustusta on kiihdyttänyt hiihtolomasesonki.

-Parhaillaan käynnissä olevat hiihtolomat näkyvät myös junissa. Moni suuntaa perinteisesti pohjoiseen, josta löytyykin valkeille hangille haluaville oivalliset kelit. Hiihtolomilla junaillaan ennakoimaamme enemmän ja yhteensä odotamme kaukojuniin sesongin aikana jopa 800 000 matkustajaa, aiemmin ennustetun 750 000 sijaan. Pohjoisen hiihtokohteiden lisäksi myös muihin isoihin kaupunkeihin matkustetaan vilkkaasti.

VR järjestää myös ravintolavaunun ruokareseptikilpailun, jolla etsitään sopivaa makumaailmaa monipuoliselle asiakaskunnalle Suomen nopeimpaan maisemaravintolaan. 8. maaliskuuta mennessä kilpailuun osallistuneista parhaat pääsevät valmistamaan annoksensa Helsingissä järjestettävään finaalin. Voittaja palkitaan junalipuilla Eurooppaan ja voittaja-annos tulee VR:n kotimaanliikenteen valikoimaan tulevana kesänä. Lisätietoja kilpailusta:vr.fi/kokkikisa