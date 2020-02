Pinja Yläharju voitti ampumahiihdon Suomen mestaruuden

Tiina Judén

PINJA Yläharju, 14, voitti ampumahiihdon Suomen mestaruuden Oulun Sankivaarassa lauantaina. Voitto irtosi 12 sekunnin erolla toiseksi tulleeseen kilpailijaan kuuden kilometrin matkalla ajalla 20,34. Voitto tuli normaalimatkalta, jossa oli kolme ammuntaa ja yksi aikasakko eli 45 sekuntia.

– Ampumahiihto on siitä kivaa, että ei voi ikinä tietää, miten se menee. Siinä lajin mielenkiinto piilee. Ammunta ratkaisee tuloksen, mutta hiihtovauhdinkin on oltava kohdallaan, sanoo Pinja Yläharju.

Pinja pitää monipuolisesta urheilusta ja harrastaa yleisurheilua Puumalan Virissä, maastohiihtoa Puumalan Hiihtäjissä ja ampumahiihtoa Imatran Urheilijoissa. Mestaruus ei ole ensimmäinen, sillä viime kesänä hän voitti ampumajuoksussa SM-kultaa Kauhajoella.

AMPUMAHIIHTO on tuttua jo seitsemänvuotiaasta saakka, sillä isoveli Joona, 19, on näyttänyt mallia. Joona Yläharju sijoittui 19-vuotiaiden miesten sarjassa kymmenenneksi loppuajalla 44,01. Matkaa oli 12,5 kilometriä ja neljä ammuntaa. Joonalle kertyi viisi sakkoa.

Pinja Yläharjun seuraava etappi ampumahiihdossa olisi nuorten Suomi-Ruotsi-maaottelu maaliskuun loppupuolella Ruotsissa. Oulun SM-kisat oli yksi valintakisa niihin. Mikkelissä on myös yksi karsintakisa maaotteluun, mutta Koululiikuntaliiton SM-maastohiihtokisat ovat Kalajoella samaan aikaan.

VAIHTELEVA ja vähäluminen talvi on ollut hiihtäjille haasteellinen.

-En päässyt hiihtämään Puumalassa, kuin viikon ennen kisoja. Hiihtää piti kuitenkin kolme kertaa viikossa, joten Mikkelin ja Imatran tykkilumi kutsui, Pinja kertoo.

Harjoitteluun kuuluu lenkkejä ja lihaskuntoa. Isä valmentaa ampumapuolta ja äiti fysiikkaharjoittelua.

Isä Mika Yläharjun auton matkamittariin tulee 30 – 40 000 kilometriä vuodessa. Myös kisat ovat melko kaukana. Kaikesta huolimatta Pinja on hiihtänyt jo yli 1 000 kilometriä tänä talvena. Imatralla ja Mikkelissä tykkilumiladut ovat maksullisia. Kausikortti maksaa noin 80 euroa.

Pinja on käynyt ampumahiihtokisoissa tänä talvena ainoastaan yhden kerran ennen Suomen mestaruuskisoja. Ne olivat marraskuussa Kontiolahdella. Maastohiihtokisoja sen sijaan on ollut useita lähialueella ja Jyväskylässä.

-Monet kisat jouduttiin perumaan huonojen kelien vuoksi, Pinja kertoo.

SANKIVAARAN SM-kisoissa kilpailtiin kahtena päivänä. Voitto tuli normaalimatkasta. Yhteislähdössä Pinjan sijoitus oli neljäs.

-Kyllä tuon varmasti muistaa ikuisesti. Tuntui uskomattomalta. Mitali kaulassa sitä tajuaa, minkä työn on tehnyt ja se työ on tuottanut tulosta, nuori Suomen mestari iloitsee.