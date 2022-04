Olli-palkinto 2022 Ulla-Maija Paavilaiselle

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto on myöntänyt Olli-palkinnon 2022 toimittaja, kirjailija Ulla-Maija Paavilaiselle.

Paavilainen saa sen tunnustuksena pitkästä ja merkittävästä journalistin urasta niin sanoma- kuin aikakauslehdistön sekä kauno- ja tietokirjallisuuden parissa. Palkinto on nimetty liiton pitkäaikaisen sihteerin ja suuren journalistin, professori Väinö Nuortevan eli pakinoitsija Ollin mukaan.

Olen iloisen pöllämystynyt saamastani viestistä! Olli-palkinto lämmittää suuresti! Ulla-Maija Paavilainen

Ulla-Maija Paavilainen on työskennellyt toimittajana mm. seuraavissa lehdissä Uusi Suomi, Seura, Pikajuna, Iltalehti. Vastaavana päätoimittajana hän on ollut Me Naiset -lehdessä vuosina 1984–2001 ja 2001 lähtien Sanoma Magazines Finlandin liikuntalehden, Sport-lehden, perustajana ja päätoimittajana vuoteen 2012. – Vapaa kirjailija ja freelancertoimittaja Ulla Maija Paavilaisesta tuli vuonna 2012.

Vuodesta 2007 lähtien Ulla-Maija Paavilainen on julkaissut 8 romaania ja 6 tietokirjaa. Kirsti Paakkasen elämäkerran ilmestyttyä 2020 hän kirjoitti SSL:n kotisivuille blogin (1.6.2021), jossa kertoi, millaiset olivat ”kirjajulkkarit” korona-ajan ollessa pahimmillaan. Vuonna 2021 ilmestyi elämäkerta Elina Gustafssonista ja tänä keväänä muotitaiteilija Jukka Rintalasta. Välissä tuli romaani Kuin muuttolinnut. Kustantajana Otava.



Nykyisin Ulla-Maija Paavilainen kirjoittaa lehtiartikkeleita sekä toimittaa ja tuottaa Suomen Mielenterveysseura Mieli ry:n vuosijulkaisua. Lisäksi hän on ollut tämän vuoden alusta Puumala-lehteä julkaisevan Puumala-seuran hallituksen puheenjohtaja.

Teoksia: Sinulle luotu, 2007, Otava; Suurin niistä on rakkaus, Kirsti Paakkasen tarina, elämäkerta 2020, Otava; romaani Kuin muuttolinnut, 2021, Otava; Rohkeudella Elina Gustafsson, 2021, Otava; Elämänviiva – Jukka Rintala, huhtikuu 2022, Otava.