Pistohiekalle avataan heinäkuussa leirintäalue

Alueelle on tulossa sata matkailuautopaikkaa, huoltorakennus ja majoitustoimintaa sekä frisbeegolfrata.

Mikäli Puumala kunnanhallitus ja edelleen toukokuun alussa kokoontuva valtuusto hyväksyvät maanvuokrasopimuksen uuden puumalalaisen yrityksen Pisto Camp Oy:n kanssa, Pistohiekalle tulee ensi kesäksi satapaikkainen sähköistetty karavaanialue ja huoltorakennus sekä kymmenkunta telttapaikkaa ja puiden varassa riippuvia telttamajoitteita. Myöhemmin alueelle rakentuu vielä neljä pientä majoitusmökkiä.

Yrityksen osakkaina vaikuttavat Matias Hämäläinen, Ville Raikamo, Linnea Raikamo ja Jertta Peltomäki. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy jo tulevana kesänä.

-Meillä on Villen kanssa tähän molemmilla harrastusnäkökulma. Vaikka meillä on päivätyöt, koimme tämän mielenkiintoisena ja intohimoisena aiheena. Paikan päällä käytyämme totesimme, että puitteet ovat hulppeat. Alueelle rakentuu saunamaailma-toimintaa ja kun alue tästä vielä kehittyy, alkoi Pistohiekka kiinnostaa ja kiehtoa meitä. Kun se on kausiluontoista toimintaa, meillä riittää laittaa siihen paukkuja, toteaa toimitusjohtaja Hämäläinen.

Mikäli suunnitelmat etenevät odotetusti, maanrakennustyöt ja päärakennuksen rakentaminen alkavat touko-kesäkuussa. Kattaviin huoltopalveluihin kuuluu muun muassa saniteettitilat, vaatehuolto ja yhteiskeittiö.

-Pääliiketoiminta on yöpymisen ympärillä. Olen kokenut matkailija ja maailmaa kiertänyt reppureissaaja, Ville puolestaan kotimaanmatkaaja ja karavaanari. Haluamme tuoda Pistohiekalle sellaiset puitteet, että se on uudenlainen, tuore ja vireä toiminnaltaan, sanoo Hämäläinen.

Leirintäalueen toiminta avataan kahdessa osassa.

-Haluamme avata jo tulevana kesänä eli heinäkuussa. Toki pystymme ottamaan matkailuautoilijoita siihen jo kesäkuussa, kun sähköpaikat ovat valmiina, vaikkakin ilman palveluita, sanoo Hämäläinen.

Kokonaisuutena tarkoituksena on olla täydellisesti toiminnassa kesällä 2023.

-Tavoitteena on olla Suomen kiinnostavin leirintäalue ja tehdä Pistohiekasta jälleen Suomen halutuin lomakohde. Pyrimme saamaan toiminnan joltain osin myös ympärivuotiseksi.

Pisto Camp Oy on vuokraamassa Kohtirannan läheisyydessä olevat korttelit 5 ja 6. Tontit eivät sijaitse veden äärellä, vaan hieman ylempänä mäntykankaalla.

-Kaavamääräykset mahdollistavat, että vain näille kortteleille saa sijoittaa karavaanitoimintaa. Muut tontit on tarkoitettu majoituskäyttöön. Kaava on aika tuore ja tässä on haluttu noudattaa sen henkeä, toteaa kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Kuuvan mukaan nykyinen kantatien varrella oleva hiekkarannalle ja ”purskaparkkiin” johtava vanha tieliittymä suljetaan.

-Puskaparkkitoimintaa ei enää sallita siinä laajuudessaan, kun Pisto Camp Oy aloittaa toimintansa. Tietysti kaikki matkailuautoilijat ja leiriytyjät ovat tervetulleita, mutta tavoitteena on saada heidät palveluiden piiriin ja toivottavasti he oppivat käyttämään niitä, sanoo Kuuva.

Luet koko jutun ensi viikolla ilmestyvästä Puumala-lehdestä.