Kotivara on aina hyvä olla

Kunnalla on valmiussuunnitelma ja toimintaohjekortit poikkeustilanteiden varalle. Näitä on päivitetty paljolti jo koronatilanteen vuoksi. Viranomaisten vastuutuksista on sovittu ja kunnanjohtaja Niina Kuuvan mukaan väestösuojat ovat vain pieni mutta tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

-Paljon laajempi asia, ennen väestösuojia, on valmiussuunnittelu poikkeusolojen varalle. Se on arkista ja olennaisempaa. Niina Kuuva.

Viime syksynä oli koko Itä-Suomen aluehallintoviraston ja kuntien valmiusharjoitus, jossa oli teemana väestönsuojelu, Kuuva sanoo.

Varautumista ja valmiutta on siis käyty läpi ja vuonna 2018 päivitettiin laajemmin toimintaohjekortit esimerkiksi laajamittaisen sähkönjakeluhäiriön varalta. Jokaiselle poikkeustilanteelle on omat toimintaohjekorttinsa. Ne on Kuuvan mukaan määritelty kunnan sisällä sekä eri viranomaisten kanssa. Mukana ovat muun muassa kasvatus, ruokahuolto ja lomituspalvelut.

-Se on tärkeää työtä, jota pitää tehdä silloin, kun mitään kriisiä ei ole päällä. Viime keskiviikkona kokoontui poikkeusolojen johtoryhmä, jossa on kunnan eri toimialoilta keskeiset henkilöt, kuten tekninen toimi, hyvinvointipalvelut ja kunnan johtoryhmä, Kuuva kertoo.

Kokouksessa käsiteltiin esimerkiksi väestönsuojia ja tilapäismajoituksen kartoittamista. Majoitustiloja otettaisiin mahdollisesti käyttöön esimerkiksi laajamittaisten pakolaisryhmien tarpeisiin.

-Tällä viikolla on päivitetty yhteystietoja, muonitusryhmää, psykososiaalisen avun ihmisiä ynnä muuta ajan tasalle. Jos tulee tarvetta, niin ne pitää löytyä nopeasti. Lisäksi pohdittiin polttoaineita, varavoimaa, elintarvikkeita ja muita ”mitä jos” -juttuja, Kuuva lisää.

Kuuvan mukaan Puumalassa ihmisillä on pienempienkin häiriöiden varalle sama toimintaperiaate, kuten pitkien sähkökatkosten aikana.

-Valmius on jo noussut ja täällä ymmärretään, että kolmeksi vuorokaudeksi pitää olla jemmassa pattereita, vettä ja säilykkeitä. Lämmitysasiat ovat helpompia miettiä haja-asutusalueella, jossa monella on uunit. Hankalampaa voisi poikkeustilanteessa olla niillä, joilla ei ole luontaisia varavoimalähteitä, Kuuva toteaa.

Väestönsuojatiloja ei ole läheskään kaikille. Puumalassa niitä on noin 450-500 hengelle. Tilanne on sama useissa Suomen kunnissa. Kaupungeissa tilanne on parempi. Puumalan paloasemalla on väestönsuojatilat mitoituksellisesti noin sadalle hengelle ja ne ovat normaalioloissa palo- ja pelastushenkilökunnan kuntoilutiloina. Tiloissa on kaksi ilmanvaihtokonetta, jotka toimivatkriisitilanteissakin käsipelillä, ilman sähköä. Lisäksi tiloista löytyy varauloskäynti, vesisäiliöitä ja varavessa-astiat.

-Väestönsuojatilat pitää rakentaa vasta, jos kiinteistön kokonaisala ylittää 1200 neliömetriä. Väestönsuojatilojen tulee olla tästä 2 prosenttia eli 24 neliömetriä riittää, sanoo kunnan tekninen johtaja Kimmo Hagman.

Väestönsuoja löytyy myös Siniseltä koululta ja Mäntykodilta hyvinvointiaseman tiloista.

-Kiinteistöistä ainakin uusimmassa kerrostalossa sataman lähellä on väestönsuoja. Kiinteistön omistaja vastaa väestötilan käyttöönotettavuudesta, kunnosta, ilmanvaihdosta ja teknisestä kunnosta, sanoo Kuuva.

Esimerkiksi ydinlaskeuman tai muun sattuessa pitää suojautua itse laittamalla räppänät kiinni, ja menemällä keskelle tilaa.

Palomies Timo Kaarre on pitänyt kasiluokkalaisille kotivaratunteja ja nuoret ihmettelevät yleensä, mitä sana kotivara tarkoittaa.

-Kotiin kannattaa varata tyhjiä kanistereita veden varaamista varten, paristoja ja paristokäyttöinen radio, kynttilöitä ja säilykkeitä tai kuivaruokaa muutamaksi päiväksi, Kaarre sanoo.

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui viime perjantaina vuoden toiseen kokoukseensa. Kokouksen pääteemana oli tilannekatsaus ja tiedonvaihto Ukrainan tilanteen heijastevaikutuksista Itä-Suomeen. Keskustelussa Itä-Suomen valmiustoimikunta totesi kuitenkin, että tilannekuva Itä-Suomessa on rauhallinen ja vakaa. Sotilaallinen uhka ei kohdistu tällä hetkellä Suomeen. Viranomaisten hyvä toimintakyky normaalioloissa luo turvaa meille kaikissa turvallisuustilanteissa.

Lisää varautumisesta sivulta spek.fi.