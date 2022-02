Puumalan Sahanlahden eksoottista jääsaunaa kuvattiin Lake Saimaan markkinointivideolle

Katso video edustusjoukkueen pelaajien jääsaunakuvauksista.

LakeSaimaa.fi -hankkeessa kuvataan parhaillaan Saimaan matkailumarkkinointivideota Puumalan Sahanlahdessa. Eksoottista jääsaunaa ovat päässeet testaamaan Mikkelin Palloilijoiden edustusjoukkueen pelaajat Samuli Hölttä, Nuutti Laaksonen ja Aleksi Honka-Hallila. Nuoret miehet löylyttelevät hyväntuulisina pyyhkeet lanteilla kansainvälisessä markkinointivideossa.

Myös avantouintia kuvataan Niskalammen rantasaunalla iltapäivällä. Avantouintimallina on Puumalasta ainakin Puumalan luontoretkeilijöiden puheenjohtaja Helena Kainulainen.

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien liitot sekä Mikkelin, Lappeenrannan, Savonlinnan, Imatran ja Varkauden kaupungit allekirjoittivat loppuvuodesta 2019 Saimaa-sopimuksen. Yhteistyön toimeenpanotahoksi perustettiin Lake Saimaa -yhdistys, joka vastaa Saimaa-sopimuksen toteuttamisen strategisista linjauksista, toiminnan kehittämisestä sekä tuloksien seuraamisesta. Yhdistykseen kuuluvat myös GoSaimaa ja Visit Saimaa.

Videokuvauksia tekevät tänään Sahanlahdessa aamusta iltaan Lauri Aapro Sweet Karelia Oy:stä ja Juha-Matti Kupiainen Mainostoimisto Dominuksesta Imatralta.

Sahanlahti Resort on valikoitunut mukaan saunamaailmankuvauksiin laajan ja monipuolisen saunatarjontansa vuoksi. Jääsauna on toki yksi Saimaan ylpeyden aihe, joka on Sahanlahden isännän Janne Kuivalaisen erikoisuus hyvinä pakkastalvina. Jääsaunan tekemiseen menee neljä tai viisi päivää ja jääpalojen nostoon ja saumojen muuraamiseen tarvitaan talkooapulaisia.

-Meillä on mahdollisuus vahvistaa voimia Saimaan alueella ja viedä yhtenäistä viestiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, sanoo GoSaimaan johtaja Katja Vehviläinen..

-Uusi lakesaimaa.fi -sivusto lanseerataan maaliskuun alussa englanniksi ja suomeksi ja kuukauden päästä siitä myös saksaksi ja venäjäksi. Katja Vehviläinen.

GoSaimaa vastaa sivuston sisällöntuotannosta. Markkinointivideoiden kuvauskohteet on pyritty valikoimaan tasapuolisesti Saimaan alueelta. Niissä pyritään tuomaan kunkin alueen omia vahvuuksia esille korostamatta erikseen yrityksiä.

Lue lisää jääsaunan rakentamisesta ja sen kuvauksista viikon seitsemän Puumala-lehdestä.