Unicef myönsi Puumalalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Suomen UNICEF on myöntänyt Puumalalle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Kunta aloitti yhteistyön Unicefin kanssa yli vuotta sitten, mutta varsinainen tunnustus tuli nyt, kun lapsen oikeudet ovat toteutuneet ja toteutuvat edelleen jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta, jotka täyttyvät Puumalassa. Ne ovat syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Palvelujohtaja Anne Julinin mukaan tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä jatkossakin. Puumalalle myönnetty tunnustus on voimassa kaksi vuotta.

-Toinen tunnustus on mahdollista saada kahden vuoden kuluttua ja kolmas tunnustus siitä neljän vuoden päästä, kertoo Anne Julin.

Julinin mukaan päivähoitotilanne Puumalassa on hyvä.

-Jos paikkaa ei löydy seuraavaksi päiväksi, niin ainakin seuraavalle työvuorolistalle pystymme järjestämään hoitopaikan. Tällä hetkellä päiväkodissa on 27 lasta ja pienten ryhmä eli alle kolmevuotiaiden ryhmä on täynnä. Olemme vastikään palkanneet yhden uuden varhaiskasvatuksen opettajan, Julin sanoo.

Juhlan kunniaksi Puumala tarjoaa kaikille lapsiperheille makaronilaatikkoa tulevan lauantain perhetapahtuman yhteydessä. Perheviikkoon liittyvä tapahtuma järjestetään yhteistyössä Puumalan kunnan liikuntapalveluiden, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 4H-yhdistyksen kanssa urheiluhallilla ja ruokailu koulun ruokalassa. Koululla ja päiväkodilla lapset ja nuoret saivat tiistaina kunniamaininnan julkaisupäivänä, täytekakkua ja mehua.

Lue koko juttu sekä lasten kommentteja lasten oikeuksista huomisesta Puumala-lehdestä.