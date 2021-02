Merimetso talvehtii Puumalansalmessa

Tarkkasilmäiset lintubongarit ovat saattaneet huomata Puumalansalmessa jään reunalla päivystävän merimetson. Lintu on oleskellut siltatornin läheisyydessä jo reilun viikon ajan.

Birdlifen lintuasiantuntija ja Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved sanoo, että Etelä-Savon ainoa merimetsohavainto tämän vuoden puolelta oli noin kuukausi sitten Savonlinnassa. Saimaan eteläpuolella Vuoksella merimetsoja on sen sijaan ollut viime viikonloppunakin yli 20.

-Rannikolla ja saaristossa niitä on läpi talven. Kyllä niitä sisämaassakin siellä täällä on, missä vaan on sulapaikkoja, mutta ei se mikään yleinen ja runsas laji ole talvella, hän sanoo.

Puumalasta on ilmoitettu Birdlifeen aiemmin vain yksi talvihavainto, sekin on Puumalansalmesta 22.12.2012.

Ensi viikon lehdessä on aiheesta vähän enemmän juttua.