Jääsaukko on pettynyt kunnan toimintaan

Jääsaukko Oy vaatii uuden vuokrauspäätöksen kumoamista.

Jääsaukko Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen, missä se vaatii pakastamon tilojen uuden vuokrauspäätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon keskeyttämistä. Jääsaukko Oy:n toimitusjohtaja Ari Saukko on pettynyt kunnan menettelytapaan ja haluaa tietää syyn, miksi Jääsaukko halutaan savustaa ulos Puumalasta?

Nykyinen vuokralainen eli Jääsaukko Oy vetoaa neljään erilliseen kohtaan, joiden mukaan kunta ei ole toiminut oikeudenmukaisesti.

-Hatsapuri Oy on jo vuokrannut meiltä tilaa kesästä lähtien, eikä meillä ollut aikomusta ajaa heitä pois. Haluamme vuokrata tilaa tasapuolisesti kaikille. Jääsaukko järjestelmä on järjestänyt pakastamolle asiakkaita ja toiminut yli 30 vuotta elintarvikelogistiikan parissa ja näistä viimeiset 14 vuotta ylläpitänyt pakastusta ja pakkasvarastointia myös Puumalassa, sanoo Ari Saukko.

Jääsaukko Oy on yhtiönä osa Saukko Group -ryhmää ja yksi Suomen pitkäaikaisimpia elintarvike- ja logistiikka-alan yrittäjiä. Se on erikoistunut termologistiikkaan ja sen kuljetukset ulottuvat ympäri Eurooppaa. Yrityksellä on toimipisteitä Puumalan lisäksi Seinäjoella, Lempäälässä, Maskussa Tuusulassa, Vantaalla ja Tallinnassa.

-Tämä ei nyt mene ihan oikein, kun liiketoiminta pyritään siirtämään yhdelle meidän asiakkaalle, sanoo Ari Saukko.

-En arvostele ihmisiä sinänsä, mutta ei heillä ole sellaista kokemusta elintarvikealasta ja logistiikasta. Meillä sen sijaan on nyt pätevä henkilö siellä pyörittämässä tätä hommaa, Saukko perustelee.

-Haluaisin tietää, miksi kunta on niin voimakkaasti tämän takana. Mikä on se intressi ajaa tätä toimintaa yhdelle yritykselle, Saukko kysyy.

Oikaisuvaatimuksesta johtuen kunnanhallitus päätti kumota 9.11.2020 tekemänsä vuokrauspäätöksen. Kumoamisen perusteena on vaillinainen valtiontukiarviointi. Muilta osin kunnanhallitus katsoo valituksen aiheettomaksi.

-Päätöksessä sinänsä ei ole tullut ilmi mitään merkittäviä virheitä, mutta teimme perusteellisemman valtiontukiarvioinnin osaksi päätöksen perusteluja. Näiden merkitys on viime vuosina korostunut ja sikäli on ihan hyvä, että oikaisuvaatimuksen myötä myös päätöksen perustelut saadaan entistä paremmin ajan tasalle, ja että päätös kestää mahdollisen hallinto-oikeuskäsittelyn, sanoo kunnanjohtaja Matias Hilden.

Tämä tarkoittaa sitä, että kunta laatii uuden vuokrasopimuksen Puumalan Hatsapuri Oy:n kanssa. Vuoden alussa pakastamon tiloissa aloittaa Puumalan Hatsapuri Oy:n leipomo ja osassa tiloja Kalakontti Saimaa Oy.

-Pakastevarastot, terminaalit ja tunnelit ovat suuri osa näitä tiloja. Asiakkaat näissä tiloissa jatkavat normaalisti ja tämä kummastuttaa minua, sanoo Ari Saukko.

