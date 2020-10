Hirvenmetsästys alkoi tänään Aleksis Kiven päivänä

Hirvenmetsästyskausi alkoi tänään lauantaina. Riistanhoitoyhdistys on myöntänyt 170 hirvenkaatolupaa Puumalan alueen hirviseurueille. Hamulan hirviseurueessa aamu alkoi kunnanjohtajan Matias Hildenin, teknisen johtajan Kimmo Hagmanin ja kunnanhallituksen puheenjohtajan Harri Kautosen tutustuessa toimintaan.

Ensimmäinen hirvi kaatui iltapäivällä Jukka Pölösen ampumana. Hamulan hirviseurue on Puumalan suurin sekä jäsenmäärän, että maa-alueiden koon perusteella. Seurueessa on 23 jäsentä ja kaksi koejäsentä. Varsinaisista jäsenistä kaksi on naisia ja loput miehiä. Kaatolupa on kahdeksalle aikuiselle hirvelle sekä kahdeksalle vasalle.

Lue lisää ensi viikon Puumala-lehdestä!