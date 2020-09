Suomen vanhin 110 kilovoltin voimalinja uusitaan

Fingrid Oyj uusii Suomen vanhimman käytössä olevan 110 kilovoltin suurjännitesähkölinjan, joka on rakennettu 1930-luvulla. Imatralta Joroisiin rakennettavan voimajohdon uusiminen alkoi alkuvuodesta ja päättyy kokonaisuudessaan vuonna 2022. Uusittavan johdon pituus on noin 130 kilometriä.

-Pylväiden väliin vedetään uudet johtimet, jotka mahdollistavat yli kaksinkertaisen siirtokapasiteetin tähän nykyiseen verrattuna. Se on merkittävin syy, miksi voimalinja uusitaan. Silloin kun linja on rakennettu, suomalaisten sähkönkulutus on ollut aivan toista luokkaa, toteaa Destian työmaapäällikkö Heikki Vinni.

Vanhaa voimalinjaa ei ole myöskään kunnossapitomielessä järkevää saneerata, joten uusimalla tekninen käyttöikä varmistetaan vähintään 50 vuodeksi eteenpäin.

Destian 76 kilometrin pituinen osuus voimajohdosta välillä Imatra-Huutokoski alkoi Puumalasta.

