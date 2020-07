Legotaiteilija kävi kuvaamassa teoksensa Puumalassa

Suonenjokelainen legoharrastaja Mikael Falin rakentaa legoista erilaisten kulkuneuvojen pienoismalleja. Viime viikolla maakuntamatkalla ollut Falin pistäytyi Puumalan satamassa, jossa hän kuvasi viimeisimmän teoksensa eli höyrylaiva Wetehisen, joka on S/S Wennon pienoismalli.

-Legojen hieno puoli on se, että kaikki on mahdollista, sanoo Falin.

Kaikkea on siis mahdollista rakentaa, kuten tämä kuplavolkkari, jonka takaluukun alla on moottori ja edessä vararengas ja polttoainetankki. Takapenkiltä löytyvät viltti ja kylmälaukku, jossa on jääpalat ja juoma valmiina.

Luet aiheesta lisää tänään ilmestyneestä Puumala-lehdestä.