Mansikat tulevat taivaalta – Lähituottajat lähtivät liikkeelle Villisti

Tiina Judén

Puumalalainen Kalakontti on mukana Koronan myötä heränneessä liikeideassa, jossa jaetaan villiä lähiruokaa lähialueen asiakkaille nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Huikeinta tässä toimintatavassa on, että Vierulan tilan pakastekuivattua mansikkaa toimitetaan kotiovelle jopa Dronella.

-Dronekuljetus ja golfautokuljetus toimivat tosin aluksi pilottimaisesti vain Nuolniemelle Mäntyharjun ja Kouvolan rajamaille, kertoo Kalakontin Tanja Raivio.

Raivio sai ihan äskettäin yhteydenoton Juvalla toimivalta Kaartilan Mallaspossun yrittäjältä Jouni Kaartiselta. Idea nopeasti reagoivasta lähiruokaketjusta taisi kuitenkin tulla varsinaisesti konsulttiyritys Tamora Oy:ltä.

Konsepti on todellakin tilanteen tasalla ja tuottajarypäs toimittaa ruokaa Villiä eteläsavolaista ruokaa – nimellä.

Alkuvaiheessa tuottajaringissä ovat mukana Kalakontti, joka tarjoaa muikkusäilykkeitä, Kaartilan Mallaspossu lihatuotteita, Viertolan tila pakastekuivattua mansikkaa, ja Nilkko´s Brewingin mansikkalimonadia, sillä olutta ei saa kuljettaa.

Mukana on myös Heikkilän Yrttitilan yrttejä, Kappelin Juustolan juustoja, Juvan Hapankaalin hapankaalia ja suolakurkkuja, Harris Food Factoryn kylmäsavuhaukea ja Kuvalan kananmuniakin toimitetaan Voikoskelta.

Idearikkaasti paketoiduista tuotteista löytyy yllätyksiä. Vai miltä kuulostaa Terveyspaketti tai Kätevän emännän koko kattaus?

-Lisää tuottajia on jo jonossa tulossa mukaan tähän. Pian saadaan lampaan- ja naudanlihaa, jauhoja ja muuta. Ajateltu nyt just tähän hetkeen vanhuksia. Kerran viikossa tai joka toinen viikko toimiva REKO on toinen juttu ja tämä ei nyt poista senkin tarvetta, sanoo Puumalaankin kesäksi suunnitellun REKO-ketjun suunnittelussakin mukana oleva Raivio. REKO- toimintaa yritetään aikaistaa, mikäli tuottajia vain löytyy.

-Tämä Villisti-konsepti syntyi nyt nopeasti juuri pandemian takia. Lähituottajan herkkuja, kun ei saada kauppoihin riittävästi, vaikka kysyntä kasvaa koko ajan. Nyt tässä on mukana hienoja tuottajia ympäri maakuntaa.

Konsulttifirma hoitaa kuljetuslogistiikan, kerää tavarat tuottajilta ja tekee valmiit tuotepaketit. Tamora Oy ottaa siis vastaan tilaukset ja hoitaa pakkaamisen ja jakelun. Raivion mielestä logistiikka on aina se haastavin, sillä polttoaine on kallista.

Ensimmäinen jakelu lähiruokapaketeille alkaa jo huomenna 21. päivä maaliskuuta lauantaina klo 11 Juvan kirkon edestä. Sieltä se siirtyy seuraavaksi Mikkelin satamaan, jossa on jakelupiste tuotteet tilanneille klo 12. Mäntyharjulla Nilkko´s Brewingilla voi ostoksia käydä noutamassa klo 13 ja Nuolniemen kyläkauppakeskukselta klo 14. Kotiinkuljetukset Nuolniemelle tulevat noin klo 14.30. Tuotteet voi tilata sähköpostilla riku.jalonen@tamora.fi perjantaina eli tänään klo 17 mennessä. Tilatessa pitää ilmoittaa, mitä tilaa ja mistä voi noutaa tuotteet. Tätä mahdollisuutta on markkinoitu toistaiseksi vain sosiaalisessa mediassa.

-Reko-hommakin on takaraivossa ja se aloitetaan Puumalassa kesällä tai kenties jo aiemminkin, mutta juuri tällä hetkellä en tiedä onko tavaraa, mitä myydä. Puumalassa kun tuotteet ovat paljolti perunaa ja mansikkaa, jotka ovat myynnissä vasta kesäkuulla. Sinne suunnitteilla on kyllä myös erikoisuuksia, kuten kaninlihaa ja ternimaitoa, Raivio vinkkaa.

Raivio selvittelee kuumeisesti kuvioita, jolla Villisti eteläsavolaista ruokaa saataisiin kuljetettua pian myös Puumalaan.

-Ajaminen ei vain ole halpaa. Puumala on kaikinpuolin vähän syrjässä, kun ei olla ison tien varressa.

Raivio kiteyttää, että paineen alla ja kiireessä tulee joskus hyviäkin ideoita.

-Ei ollut hirveästi aikaa jahkailla, piti vain toimia, kun ollaan nyt poikkeustilassa.

Yrittäjä koputtaa puuta, kun hänellä ei ole kiinteitä kuluja, mutta kokee vertaistuskaa esimerkiksi kivijalkakauppojen ja monien muiden yrittäjien puolesta. Mallaspossullakin toimitukset Helsingin suuntaan ovat melkein seis, sillä ravintolat sulkevat oviaan tai ainakin niissä on poikkeuksellisen hiljaista.