Pidetään yhdessä huolta myös perheiden ja lasten hyvinvoinnista

Tiina Judén

Koulut suljetaan tänään kaikkialla Suomessa, myös Puumalassa. Poikkeukselliset opetusjärjestelmät eivät tarkoita opetuksen keskeytystä, vaan yhteiskunta turvaa kaikille mahdollisuuden jatkaa opintojaan.

Yhtenäiskoululla opettajat olivat koolla saadakseen ohjeistusta poikkeusoloihin ja etäopetuksen sujuvuuteen tästä eteenpäin.

Etäopetuksen tasa-arvoisuuden turvaamiseksi Puumalassa oppilaiden käyttöön on annettu kannettavia tietokoneita ja tabletteja, jos kotoa ei löydy tietoteknisiä laitteita, kertoi rehtori Anni Riikka Leskinen.

Opetushallitus on tänään julkaissut lisää materiaalia opettajille ja vanhemmille. Myös hallituksella on kova luotto maailman ammattitaitoisimpiin opettajiin ja pedagogiikan ammattilaisiin. Opetustehtävä on otettu vakavasti. Pyritään huolehtimaan yhdenvertaisista mahdollisuuksista. Sitoutumista ja tukea edellytetään myös huoltajilta, sillä oppia voimme vain yhdessä.

-Opetuksessa pitää lähteä liikkeelle tuttujen tapojen kautta. Käytämme puhelinta ja annamme ohjeita Wilman kautta. Videopuheluita voimme myös hyödyntää, Leskinen vakuuttaa.

Yhtenäiskoulu takaa lähiopetuksen jatkumisen kuitenkin kriittisten alojen työntekijöiden lapsille, sillä hallitus linjaa tämän poikkeuksena sääntöön. Erityisentuen päätöksen saaneet lapset voivat myös saada lähiopetusta omassa koulussaan.

Samoin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla opiskelijoilla on oikeus opetukseen riippumatta vanhempien alasta.

Tällä hetkellä Puumalan kaikki 0-3-luokkien opettajat ovat tämän viikon fyysisesti paikan päällä ja suunnittelevat yhdessä rehtorin kanssa jatkon sujuvuudesta.

-Mietimme, kuka pitää paikalla olevista oppilaista huolen. Paikalla on vain eskari- ja ekaluokan opettaja. Kaksi erityisopettajaa ovat koululla pääsääntöisesti, mutta eivät koko aikaa. Kolmas erityisopettaja asetetaan koordinoivaan rooliin minun avukseni. Kaikki muut tulevat työskentelemään etänä kotoaan käsin, Leskinen tiedottaa.

Varhaiskasvatuksen yksiköt pidetään toistaiseksi avoinna ja siinä yhteydessä järjestetty esiopetus jatkuu. Vahva suositus on kuitenkin hoitaa lapset kotona. Harkinta on aina vanhempien, perheiden ja työnantajan välillä tehtävä asia. Päivähoitomaksujen osalta kunnat päättävät varhaiskasvatuksen lain mukaisista maksuista myöhemmin.

Kouluruokailu on puhuttanut myös paljon. Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää kotona opiskelevien koululaisten ruokailuja. Kunnat voivat kuitenkin oman harkinnan mukaan järjestää ruokailuja, mutta hallitus kannustaa kuntia vahvaan harkintaan tämän osalta.

Tavoite on kuitenkin vähentää lähikontakteja, riski lasten altistamiselle kasvaa, jos yhteisruokailuja järjestetään.

-Kyllä Puumalassa ruokailut varmasti tapahtuvat kodeissa, vaikka emme ole vielä tästä ehtineet tarkkaa linjausta tekemään. Ideahan on, että lähikontakteja nyt vältetään, kommentoi kunnanjohtaja Matias Hilden.

Tärkeä viesti on, että opetus jatkuu eikä sitä ole keskeytetty. Paikallisesti hyvä ja rakentava vuoropuhelu on tärkeää. Poikkeusolosuhteiden vuoksi puhuttaneesta lukukauden pidentämisestä ei hallituksella ole päätöksiä tässä vaiheessa.

Yo-kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä viranomaismääräykset huomioiden.

Ministereiden terveiset perheille tämän päiväisen tiedotustilaisuuden osalta:

Suuret kiitokset joustavuudesta! Li Andersson

Meillä on iso vastuu itsestämme ja läheisimmistämme nyt, kun siirryimme huolettomuudesta huolenpidon aikaan. Perhesuhteet lujittuvat, mutta ovat myös koetuksella, Hanna Kosonen

Hallitus kantaa vastuun tästä tilanteesta, teemme toimet, jotka ovat välttämättömiä, mutta yksilöillä ja ihmisillä on vastuu huolehtia kaikkien kanssaihmisten terveydestä. Sanna Marin.