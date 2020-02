Puumalan kunta käynnistää henkilökohtaisen digineuvonnan asukkailleen

Puumalan kunta on aloittanut henkilökohtaisen digineuvonnan tarjoamisen asukkailleen.

Neuvonnan tarkoituksena on opastaa kansalaiset käyttämään sähköisiä palveluja ja helpottaa siten arjen asiointia. Digineuvoja voi opastaa asiakasta esimerkiksi laskujen maksamisessa verkkopankissa, sähköpostin käyttöönotossa tai junalippujen ostamisessa. Neuvonnan tarkoituksena on se, että asiakas oppii ajan myötä käyttämään sähköisiä palveluja itsenäisesti.

-Taustalla oli huoli ihmisten tasavertaisuudesta ja siitä, että tiedämme miten huonosti pankit ovat auki ja yhteiskunta sähköistyy kovalla vauhdilla. Kuntana haluamme rohkaista kansalaisia sähköisten välineiden pariin ja saada helpotusta heidän arkeensa, kertoo Matias Hilden.

Neuvonta on aina henkilökohtaista ja sitä annetaan joko Puumalan kunnantalolla tai asiakkaan kotona. Neuvontaa varten on varattava aika etukäteen. Neuvonta on maksutonta. Digineuvontaa annetaan suljetussa tilassa ja asiakkaan kanssa laaditaan ensimmäisellä neuvontakerralla kirjallinen salassapito- ja neuvontasopimus.

Neuvonnassa käytetään asiakkaan omia digilaitteita, kuten esimerkiksi älypuhelinta, tietokonetta tai tablettia. Neuvontaa voidaan antaa myös kunnantalolla olevilla asiakastietokoneilla, mutta tällöin neuvonta tapahtuu avoimessa tilassa kunnantalon aulassa.

Idea digituesta on lähtenyt Puumalan Kalevalaiset naiset ry:ltä. Yhtenä puuhanaisena heistä on ollut Aino Keijonen.

-Tämä on ihan tunnetasollakin tärkeä asia. Kieli, mitä digimaailma käyttää on niin outoa, ettei osaa edes kysyä mitä ei osaa. Siitä tulee monelle ikäihmiselle tunne, että on huono. Hienoa, että saadaan tähän asiaan nyt tukea, Aino Keijonen iloitsee.

Neuvonta-ajan voi varata puhelimitse numerosta 050 471 2120. Kuntalaisia opastetaan valmistautumaan jo aikaa varattaessa kertomaan, mihin asioihin hän ensisijaisesti tarvitsee neuvontaa. Digineuvojana toimii Eeva-Liisa Isosaari.

Puumalan kunta muistuttaa, että asiakkaan ei tule missään tilanteessa antaa verkkopankkitunnuksiaan tai salasanojaan toiselle henkilölle, ei myöskään digineuvojalle. Myöskään poliisi tai pankit eivät koskaan kysy tunnuksia asiakkaalta.

Lue lisää digituesta ensiviikon Puumala-lehdestä, mistä idea digineuvontaan lähti!